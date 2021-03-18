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ديني

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد لمواجهة كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
       
يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنىً ومعنىً ، وانطلاقًا من دور المسجد وأهميته، وتنفيذًا لتعليمات .د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس ” كورونا ” المستجد .

وأكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف: أن الإسلام اهتم بتكريم من يقومون بخدمة المجتمع ولا سيما في مجال النظافة ، مشيرا إلى أن نظافة وطهارة المساجد منهج إسلامي، وسلوك حضاري ، وعمل صالح يؤجر عليه صاحبه ، فعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: “عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ يُخرِجُها الرَّجُل من المسجد “، لذلك فإن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة حتى يمنَّ الله (عز وجل) علينا برفع البلاء ،  ونسأله ( سبحانه ) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء .
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