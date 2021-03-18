تخصيص 8 ملايين جنيه لتنفيذ امتداد كورنيش النيل بنجع حمادي





تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس الأعمال الإنشائية بإمتداد كورنيش النيل بمدينة نجع حمادى بطول ١٢٠ متراً شمال المرسى السياحى.

رافقه خلال الجولة عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية.





أوضح الداودى، أن التكلفة الإجمالية لمشروع امتداد كورنيش النيل تصل إلى ٨ ملايين جنيه، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى اطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وكذلك توفير متنفس حضاري مميز لكافة المواطنين.





يذكر أن محافظة قنا أطلقت فى أكتوبر الماضى مبادرة " قنا تتجمل " وتم من خلالها انجاز العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل المحافظة مثل زراعة الورود بالشوارع والميادين العامة وتجميل واجهات الكبارى و أكشاك الكهرباء.





كما شهد هذا الإسبوع افتتاح أعمال إحلال وتطوير ميدان الساعة الميدان الاشهر بوسط مدينة قنا ومازالت المبادرة مستمرة فى تنفيذ الأعمال التجميلية من أجل ظهور المحافظة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمواطن القنائي أمام الزائرين.



