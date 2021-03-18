الحريري: اجتماع مرتقب مع الرئيس اللبناني لبحث تشكيل الحكومة

قال سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المكلفة، إن الهدف الأساسي لأى حكومة هو وقف الانهيار، لافتًا إلى أنه يجب تشكيل حكومة فى أسرع وقت، لوقف انهيار الدولار والليرة اللبنانية.









وأكد الحريرى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه كان هناك اصطدام بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بالامس وسيكون هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس اللبنانى ميشيل عون، لبحث تشكيل الحكومة.









وقال الحريري إنه تقدم بالفعل بتشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة من "اختصاصيين غير حزبيين" منذ أسابيع، وينتظر من عون "مناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه".









ودعا الحريري، عون إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حال "عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".



