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رياضة

كارتيرون يطلب عودة أوناجم ورزاق سيسيه

الخميس 18/مارس/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  علي مطالبة عودة الثنائي المغربي محمد أوناجم ورزاق سيسيه لقائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

 حيث تعجب المدرب من رحيل أوناجم من الأساس وأكد أن وجوده كان مهم للغاية لما يتمتع به من إمكانيات وخبرات كبيرة وهو ما دفعه للتمسك به خلال فترة تواجده.

و أثنى المدرب في الوقت ذاته على مستوى رزاق سيسيه بعد متابعة أكثر من مباراة له مع الاتحاد السكندري.

 مما دفع المدير الفني لطلب عودة الثنائي إلى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على رحيلهما عن الفريق حيث يعتبر وجودهما مكسب كبير للزمالك.
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