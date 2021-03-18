تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. التضامن ومصر الخير توقعان بروتوكول لدعم مدارس التعليم المجتمعي بـ90 مليون جنيه.. ومليار لدفع مصروفات الأسر غير القادرة ودعم الحضانات

القباج :

التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع

توجيهات رئيس الجمهورية لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسرالأكثر احتياجًا

على جمعة :

تجربة المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها ونسعى دائمًا إلى المزيد من التطوير وتحقيق النفع للبلاد





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، والاعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.









ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي والتي تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة، من الموارد التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الأهلية لتغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، بل والأعوام القادمة أيضا.

وأكدت وزيرة التضامن، ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط ، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس فى حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية .

وأشارت نيفين القباج، إلى أن الرئيس خصص مليار جنيه لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي،وموجهة تحية صادقة لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التي لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا وإنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن التعليم أحد قطاعات العمل بمؤسسة مصر الخير، موضحًا أن المؤسسة تضم قطاعات هي التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، وأخيرًا التنمية المتكاملة.

وأضاف جمعة أن تجربة المدارس المجتمعية أثبتت نجاحها ونسعى دائما إلى المزيد من التطوير وتحقيق النفع للبلاد والعباد، حيث بدأت المؤسسة بعدد محدود من المدارس المجتمعية أما الآن فقد وصلت إلى اكثر من الألف مدرسة .

وتابع الدكتور على جمعة قائلا: « الحمد لله المدارس المجتمعية تمثل إزالة حقيقية للأمية للقرى وتوابعها وهو ما يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية وتطوير القرى وتوابعها».

وأوضح "جمعة" أن مؤسسة مصر الخير تؤمن بأن العلم والمعرفة هما القوة الحقيقية في هذا العالم، مشيدا بتعاون الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير استطاعت من خلال مجالات عملها بناء نماذج ناجحة وإدخال الفرحة وعمارة الأرض.

وأشار إلى أن العلم هو النور الذي يضيء حياة الفرد فهو أساس سعادة الفرد ورفاهية المجتمع وتقدمه، فبالعلم نشأت الحضارات وتقدمت الحياة في جميع المجالات والتعليم أصبح ضرورة من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها فهو الدواء لداء الجهل والأمية فلا سبيل لتقدم المجتمع ورقيه إلا بالعلم.

وأضاف أن التجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم وإن كل الدول التى أحرزت شوطًا كبيرًا في التقدم، تقدمت من بوابة التعليم، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم فى أولوية برامجها وسياستها.

ومن جانبها، قالت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد إن البرتوكول يتضمن دعم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة من مدارس التعليم المجتمعي و235 طالبًا من طلاب المنح الدراسية، مشيرة إلى تطلع مؤسسة "مصر الخير" إلى تقديم المزيد من هذه الفرص للمستحقين بدعم من التبرعات التي تتلقاها المؤسسة والجمعيات الخيرية ومن الشركات والمؤسسات والأفراد ومختلف الجهات في المجتمع للمساهمة في توفير فرص تعليمية متميزة لكثير من المستحقين الذين تحول ظروفهم المادية دون تحقيق حلمهم في تعليم متميز يستحقونه و"مصر الخير" تساعدهم في تحقيق هذا الحلم المشروع.

وأضافت أن مدارس التعليم المجتمعي من منظور مؤسسة مصر الخير تمثل نقطة إنطلاق لتنمية مجتمع القرى لأن التعليم هو المحرك الأساسي للحراك الاجتماعي داخل القرية.

ومن جانبه، صرح الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، أن مؤسسة مصر الخير لديها 1083 مدرسة مجتمعية على مستوى 11 محافظة هي كفر الشيخ والغربية ومرسى مطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان تخدم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة وتشرف على تعليمهم 2413 ميسرة بما يمثل فرص عمل مباشرة لهم من خلال المدارس المجتمعية .