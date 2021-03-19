برلماني بصحة الشيوخ يطالب بإغلاق المساجد والمدارس .. ويؤكد: التجمعات تعقبها كارثة

قال النائب أحمد أنور شاهين، عضو لجنة الصحة والسكان فى مجلس الشيوخ، إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان يجب زيادة توعية المواطنين بمخاطر احتمالية انتشار الموجه الثالثة من فيروس كورونا .





وأضاف شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تطبيق الضوابط الوقائية اللازمة 100% ، مطالبًا المواطنين بأخذ كافة الاحتياطات الاحترازية الصحية وأخذ اللقاح للحماية من فيروس كورونا وتقليل انتشار العدوى.





وطالب عضو لجنة الصحة، بإغلاق دور العبادة الكنائس والمساجد وخاصة مع اقتراب شهر رمضان وكل ما يشير إلى تجمعات من أفراح وعزومات ، بالإضافة إلى إغلاق المدارس و الجامعات التى تستحوذ على تجمعات كبيرة ومنتشرة ، قائلًا " اى تجمعات يعقبه كارثة".





وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قال إنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.



