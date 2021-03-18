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أخبار العالم

مجلس الأمن منددا بهجوم الحوثيين على مأرب: يهدد مليون نازح يمني

الخميس 18/مارس/2021 - 05:55 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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قسم الخارجي
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على المملكة العربية السعودية.


ووفقًا لقناة "العربية"، استنكر أعضاء مجلس الأمن تصعيد مليشيات الحوثي في مأرب، مؤكدين أنه يهدد مليون نازح يمني.


وكانت مسودة بيان في مجلس الأمن، طالبت في وقت سابق الثلاثاء، مليشيات الحوثي في اليمن، بوقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن بشكل فوري.


وأدان مجلس الأمن تصعيد الحوثيين في مأرب، محملًا المليشيات مسؤولية نزوح مليون يمني جراء التصعيد، وفقًا لقناة "العربية".


كما أدانت المسودة استهداف المليشيات للمواقع المدنية في السعودية، وكذلك الهجوم على مأرب.


وأضافت المسودة أن أعضاء المجلس يحذرون من الخطر الداهم لناقلة صافر النفطية التي يحتجزها الحوثيون، مطالبة بتسهيل معاينة خزان صافر بسرعة وبلا شروط.
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