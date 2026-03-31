حقوق النواب تناقش تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي

بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، لمناقشة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر.

وحضر الاجتماع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز دور الإعلام في دعم حقوق الإنسان ونشر الوعي المجتمعي بالقضايا الحقوقية.

وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة، أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والمساءلة الإعلامية، وضمان أن يسهم الإعلام المسئول في تشكيل وعي المواطنين في ظل التحديات الخبيرة التي تواجهها المنطقة بشكل عام.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الإعلام الوطني المسئول، ومواكبة التطورات المختلفة ودور الإعلام في تشكيل وصناعة الوعي.