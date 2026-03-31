نائب يطالب بزيادة المساحة المزروعة بالأرز في المحلة وسمنود دعمًا للمزارعين

طالب النائب محمد شعيب، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، بضرورة زيادة المساحة المقررة لزراعة محصول الأرز بمركزي المحلة الكبرى و سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في إطار دعم المزارعين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

وأكد النائب محمد شعيب أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تمس الأمن الغذائي المصري بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على مساحات زراعته تدفع بعض المزارعين إلى اللجوء للمخالفة وزراعته بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية عليهم ويؤدي إلى مشكلات في إدارة الموارد المائية.

وأوضح شعيب أن مركزي المحلة وسمنود يتمتعان بطبيعة تربة مناسبة لزراعة الأرز، فضلًا عن خبرة المزارعين في إنتاجه بكفاءة عالية، مما يستوجب إعادة النظر في الحصص المقررة وزيادتها بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي وقدرات المزارعين.

وشدد النائب محمد شعيب على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وبين دعم الفلاح المصري وتمكينه من زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يساهم في تحسين مستوى معيشته.

وطالب أمين سر زراعة الشيوخ الجهات المعنية بسرعة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المساحات المزروعة بالأرز في المناطق المشار إليها، بما يحقق مصلحة الدولة والمزارعين على حد سواء.