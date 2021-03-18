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أخبار العالم

سوريا.. تصريحات مفزعة بشأن إصابات كورونا في البلاد

الخميس 18/مارس/2021 - 05:53 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق بلغت 100 بالمئة بحسب ماذكر مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا. 
 

وقال حسابا لوكالة الأنباء السورية سانا  أن انتشار كورونا محليًا يشهد ارتفاعًا كبيرًا ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق المجتهد وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة. 

وأضاف : وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.

وتابع :يجب  التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وواصل :تسجل إصابات كورونا منحى تصاعديًا يزداد وضوحًا في الأسبوعين الأخيرين ووفق بيانات وزارة الصحة فقد أعلنت أمس تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 90 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن 16776 شفيت منها 11231 وتوفيت 1120 حالة.

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