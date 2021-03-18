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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي السابق يوجه نداء مهمًا للشعب بسبب كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:49 م
مايك بنس
مايك بنس
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شريف سيد
دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، اليوم الخميس، الشعب الأمريكي إلى تلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لإنهاء الجائحة. 

وكتب بنس في تغريدة على تويتر: "منذ 3 أشهر حصلت على لقاح كورونا وزوجتي كارين بنس". 

وأضاف: "نملك اليوم 3 لقاحات أمنة وفعالة، ونحن نشجع كل أمريكي على الحصول على اللقاحات". 

ومن ناحية أخرى، أصدرت الصحة البريطانية، اليوم الخميٍس، بيانا جديدا بشأن لقاح أسترازينيكا البريطاني، وذلك عقب الاتهامات بتسببه في تجلطات دموية. 

وقالت السلطات الصحية في بريطانية إنه لا دليل على وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا والتجلطات الدموية. 

ومن ناحية أخرى، حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، من أن تفشي سلالات كورونا الجديدة أصبح الظاهرة الرئيسية في القارة.

وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تقييدا في تصدير لقاحات كوفيد-19 لحماية مواطنيه الذين يواجهون موجة ثالثة من الوباء.

وقالت فون دير لاين: "نحن في أزمة القرن، حيث انه لم يتم سوى تلقيح أقل من عشر سكان الكتلة"، مؤكدة أنه "إذا لم يتغير هذا الوضع، فسيتعين علينا التفكير في كيفية جعل الصادرات إلى الدول المنتجة للقاحات تعتمد على مستوى انفتاحها".

وأضاف: "سوف نفكر فيما إذا كانت الصادرات إلى البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى منا لا تزال متناسبة".
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