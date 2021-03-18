بسبب الغاز .. مصرع عروسين داخل شقتهما ببنها

لقي عروسان مصرعهما بعد ساعات من زفافهما خنقا بالغاز داخل شقتهما بقرية سندنهور بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين عقب مناظرة الطب الشرعي.





تلقى العميد خالد المحمدي رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سندنهور، التابعة لمركز بنها بوفاة عروسين فى شهر العسل، خنقًا بالغاز داخل شقتهما.





تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وتبين وفاة كل من "أ. م. م." 27 سنة، مهندس وزوجته "م. ع." 22 سنة وبالمعاينة تبين أن المجني عليهما متزوجان قبل يوم واحد من الحادث وفوجئ الأهل أثناء إيقاظهما صباح اليوم بهما متوفيين، نتيجة تسرب الغاز في الشقة





وتبين للمعمل الجنائى سلامة الأبواب والشبابيك للشقة محل الواقعة وتم نقل جثتي العروسين إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعه للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية وصرحت بدفن الجثتين بعد ورود تقرير الطبيب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية.

وأكد أفراد أسرة العروسين أنهم فوجئوا بتغيبهما بعد زفافهما بيوم وحاولوا الاتصال بهما للاطمئنان عليهما وبطرق الباب لم يستيجيبا وبعد استطلاع الأمر تبين وجودهما جثتين وجود تسرب للغاز بالشقة وتم التأكد من عدم وجود شبهة جنائية والتصريح بدفنهما من النيابة العامة.