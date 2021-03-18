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أخبار العالم

إسرائيل تفجر مفاجأة: حزب الله يمتلك آلاف الصواريخ في قلب الأحياء السكنية

الخميس 18/مارس/2021 - 07:20 م
لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل
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شيماء مصطفى
قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن حزب الله اللبناني يمتلك آلاف الصواريخ في قلب الأحياء السكنية بلبنان.

جاء ذلك وفقًا لما ذكره المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على موقع "تويتر"، نقلا عن كوخافي خلال زيارته مع الرئيس اإسرائيلي الى فرنسا.

وأضاف كوفاخي أن لبنان بات أسيرًا بيد حزب الله، على الصعيد الأمني، بحيث فقد السيطرة على السياسة الأمنية والدليل على ذلك أنه عاجز عن تطبيق القرار 1701.

وأكد أن حزب الله يمتلك اليوم آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية المتواجدة في قلب الأحياء السكنية وموجهة لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين، مؤكدا أن الجيش سيقوم بعمل اللازم للرد عليه.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك بنكًا من آلاف الأهداف التي تزداد أسبوعيًا ويمتلك القدرات الواسعة لتدميرها. 

وتوعد قائلا: "لن نتردد بمهاجمة هذه الأهداف يوم الحرب، في كل مكان تتواجد فيه الأسلحة، أو العدو أو أي من البنى التحتية المساعدة للعدو".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تغيير الوضع، موضحا أن الدولة تتحمل مسؤولية كاملة عن كل عمل أو فعل يقدم عليه حزب الله ضد مواطني إسرائيل.
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