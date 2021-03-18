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رياضة

قبل قرعة الجمعة .. تعرف على مواعيد مباريات دوري الأبطال من دور الـ16 حتى النهائي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
اكتمل عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2021 بعدما انتهت مباريات دور ثمن النهائي، وكشفت عن الثمانية الكبار في البطولة.

وحدد الاتحاد الأوروبي مواعيد مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والتي جاءت كالتالي:

مباراة الذهاب: 6 و 7 أبريل.

مباراة العودة: 13 و 14 أبريل.


كما جاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:


مباراة الذهاب: 27 و 28 أبريل.

مباراة العودة: 4 و 5 مايو.


فيما ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "أتاتورك الأولمبي" في تركيا 29 مايو المقبل.


وتأهل لربع نهائي أوروبا ثلاثي إنجلترا مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، وثنائي ألمانيا بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، بجانب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي.

ولأول مرة منذ سنوات بعيدة لن يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي معا في ربع النهائي بعد وداع يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني المنافسات ، كما لا يتواجد أي فريق إيطالي في ربع النهائي بعد خروج لاتسيو ويوفنتوس من ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تسحب القرعة يوم الجمعة المقبل (19 مارس) في مدينة نيون السويسرية، على أن تنطلق المراسم في تمام الواحدة ظهرا (بتوقيت القاهرة).


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