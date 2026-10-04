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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هشام بدوي يفتح باب الاعتراضات على كشوف لجان النواب.. والجلسة الثانية تحسم الموقف

هشام بدوي
هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى تقديم اعتراضاتهم على كشوف عضوية النواب باللجان النوعية، وذلك خلال مهلة مدتها 15 دقيقة، قبل رفع الجلسة الأولى للمجلس اليوم.

الجلسة الثانية لحسم الاعتراضات

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الأولى، على أن تعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لإعلان قرار المجلس بشأن الاعتراضات التي يتقدم بها النواب على كشوف عضوية اللجان النوعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات النهائية لاستكمال تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، تمهيدًا لبدء أعمالها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني.

3 أحزاب تحسم رؤساء هيئاتها البرلمانية

وخلال الجلسة العامة، أعلن المستشار هشام بدوي تلقي مجلس النواب إخطارات من 3 أحزاب سياسية بشأن اختيار رؤساء هيئاتها البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.

وشملت الإخطارات اختيار النائب محمد أبو العينين رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والنائب طارق الطويل رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب محمود سامي الإمام رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

استكمال خريطة العمل البرلماني

ويأتي حسم عضوية اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها بالتزامن مع استكمال التشكيل التنظيمي لمجلس النواب، بما يمهد لانطلاق أعمال اللجان ومباشرتها لاختصاصاتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي النواب

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