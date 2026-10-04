لموظفي الحكومة.. ارتكابك هذا الفعل يعرضك للإنذار وخصم 3 أيام

وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط واضحة لمساءلة الموظفين عن المخالفات الوظيفية، حيث ألزم الموظف بالالتزام بمقتضيات وظيفته .

وأجاز القانون توقيع جزاءات تأديبية حال مخالفة ذلك، من بينها الإنذار والخصم من الأجر لمدة تصل إلى 3 أيام.

كما اشترط القانون التحقيق مع الموظف وسماع أقواله قبل توقيع الجزاء، مع تحديد اختصاصات النيابة الإدارية في التحقيق في بعض المخالفات.

جزاءات تأديبية

في هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون علي أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.



ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصى.



و لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

و تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك، طبقا للمادة (60).