أول شروط محمد صلاح قبل الانضمام لـ ريال مدريد

كشف تقرير إسباني أول شروط المحترف المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول لـ ريال مدريد حال الانتقال للدورى الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد تقرير لـ دون بالون الإسباني أن محمد صلاح تواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وأخبره برغبة الانضمام للنادي الملكي خلال الفترة المقبلة.





وأوضح التقرير أن محمد صلاح طلب اللعب بقميص رقم 11 والذي يرتديه فينيسيوس جونيور.





وأضاف التقرير أن محمد صلاح اتخذ بالفعل قرار الرحيل عن ليفربول خصوصا بعد تدهور العلاقة مع زملائه ومدرب فريق الريدز يورجن كلوب بجانب ابتعاد الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.





وأكمل التقرير أن محمد صلاح ضمن مخطط فريق برشلونة تحت قيادة رئيسه الجديد لابورتا لتعويض ميسي حال رحيله لكن من الصعب للغاية دفع المقابل المادي الكبير للغاية الذي طلبه ليفربول.