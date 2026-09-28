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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال: عقلية الفوز وراء طفرة برشلونة.. ولا أحد يشعر بالملل مما يعشقه

لامين يامال
لامين يامال
رباب الهواري

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن سر استمرار شغفه بكرة القدم رغم النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن عشق اللعبة هو العامل الأساسي الذي يدفعه دائمًا لمواصلة العمل والتطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال لامين يامال، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، ردًا على سؤال حول كيفية الحفاظ على الشغف رغم الفوز وتحقيق العديد من النجاحات: «لا أحد يشعر بالملل مما يعشق»، في إشارة إلى أن حبه لكرة القدم يجعله يستمتع دائمًا بالمنافسة والتحديات الجديدة.

وأوضح نجم برشلونة أن الطموح لا يتوقف عند تحقيق بطولة أو الوصول إلى إنجاز معين، مشيرًا إلى أن كل موسم يحمل أهدافًا جديدة يسعى الفريق واللاعبون لتحقيقها، وهو ما يساعد على استمرار الحماس داخل غرفة الملابس.

وتطرق يامال إلى التطور الكبير الذي ظهر على أداء برشلونة هذا الموسم، مؤكدًا أن هناك طفرة واضحة حدثت داخل الفريق نتيجة توحد اللاعبين حول هدف واحد، وهو تحقيق الانتصارات.

وأضاف: «فيه طفرة حصلت في برشلونة الموسم ده لأن كلنا أصبحنا بنلعب بنفس العقلية.. عقلية الفوز».

وأشار اللاعب الشاب إلى أن توحيد طريقة التفكير بين عناصر الفريق كان له دور مهم في ظهور برشلونة بصورة قوية، خاصة مع رغبة جميع اللاعبين في تقديم أفضل ما لديهم ومواصلة المنافسة على مختلف البطولات.

وأكد يامال أن النتائج الإيجابية لا تأتي من مجهود لاعب واحد، وإنما من العمل الجماعي والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، إلى جانب امتلاك الفريق شخصية قوية ورغبة مستمرة في الانتصار.

ويواصل لامين يامال فرض نفسه كأحد أبرز نجوم برشلونة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها، وسط تطلعات جماهير النادي لمواصلة التألق والمنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الحالي.

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