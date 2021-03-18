تمنحك الاسترخاء ..طرق سريعة لراحة القدمين





1. قشر قدميك.

2. قم بتدليكهم بكرة تنس.

3. ضعى الثلج.

4. جربى معجون الموز.

أخرجي قدمك من الماء ودلكيها بالعجينة وغطي قدمك حتى الساق. افعل ذلك في حركات دائرية لمدة 4 دقائق واشطفى وكرر نفس الشيء على القدم الأخرى.

طرق سريعة يمكنك القيام بها تمنح الاسترخاء لقدميك بعد يوم شاق في العمل أو الوقوف لفترات طويلة إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايدللحصول على أقدام ناعمة ومتعبة ، جرب الجمع بين تدليك قدم لطيف مع بعض التقشير. أثناء الاستحمام ، استخدم مقشرًا ، مثل المقشر أو حجر الخفاف ، وقومى بتدليكه برفق في قدميك وبعد ذلك ، اشطفيه بالماء الدافئ ورطبى قدميكإذا كنت بحاجة إلى تدليك مريح ولكنك ترغب في راحة فورية بعد يوم طويل من العمل ، فإليك الحل المناسب لك. ما تحتاجه هو كرة تنس. باستخدام نعل قدمك حركيها برفق للخلف وللأمام للحصول على تدليك لطيف يمكن أن يفك أوتار الركبة.سيساعدك هذا على منع التقلصات وتخفيف التوتر ويوفر لك الكثير من الاسترخاء!إذا كان كعب قدميك يؤلمك أو يبدو منتفخًا ، فمن المحتمل أنك تعاني من نوع من الالتهاب. إذا حدث ذلك ، جرب لف الثلج أو علبة خضروات مجمدة في منشفة وضعها على قدميك لمدة 15 دقيقة و إذا استمر الألم ، استشر طبيبًا لاستكشاف طرق أخرى لعلاج قدميكإذا شعرت أن قدميك متعبة وبحاجة إلى العناية بالأقدام ، فقد يكون العلاج في مطبخك. بالنسبة لعجينة الموز ، الوصفة بسيطة جدًا.في وعاء أو طبق ، اهرسي موزة حتى تصبح عجينة وانقعى قدميك في ماء دافئ.