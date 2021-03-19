طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بسبب معاناة مرضى السكري من الأطفال

تقدم النائب مجاهد نصار ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه إلى الدكتور رئيس الوزراء ،ووزيرة الصحة والسكان بشأن : "المعاناة الشديدة والمستمرة للأطفال مرضى السكري الذين يعانون من الآم الوخز عند التحليل ، وضرورة توافر جهاز تحليل السكر بدون وخز بالمستشفيات والتأمين الصحي " ، وذلك إستنادا إلى حكم المادة ( ١٣٤ ) من الدستور وطبقا للمادة ( ٢٣٤ ) من اللائحة الداخلية للمجلس.





وقال النائب في مذكرته الايضاحية : " يعاني الأطفال مرضي السكري أشد المعاناة اليومية من عملية التحليل بالوخز في أصابع أيديهم الصغيرة والضعيفة ولا تتحمل هذا الوخز المتكرر ، فقد يحتاج الطفل إلي تكرار إجراء التحليل عدة مرات في اليوم الواحد خاصة في حالات ارتفاع مستوي السكر في الدم ، وخشية أولياء الأمور علي أطفالهم من حدوث مضاعفات صحية علي صحتهم لا قدر الله".





وأكد أن إدراج جهاز تحليل السكر بدون وخز في بروتوكول علاج الأطفال مرضي السكري ، يعفي الأطفال من الآم الوخز ، ويعطي قراءة أفضل وأدق ، وتوفيره في المستشفيات والتأمين الصحي ، وصرفه للأطفال مرضي السكري سيحميهم من الآم الوخز ، وما يسببه من الآم مبرحة الأنسجة أجسامهم الضعيفة ، كما يسهل لأولياء الأمور سهولة مراقبة نسبة السكر واتخاذ اللازم تجنبا لمضاعفات ارتفاع السكر ، ومن ثم انقاذ أرواح الكثير من الأطفال المرضي.



