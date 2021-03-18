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الأرصاد: منخفض جوي لمدة 4 أيام

الخميس 18/مارس/2021 - 11:47 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد عبد العال  رئيس الأرصاد الجوية السابق، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة وحقيقة تغير المناخ.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية": "الربيع سيبدأ يوم السبت المقبل، وسنشهد قدوم منخفض جوي يستمر لمدة أربع أيام".

وأشار عبد العال إلي أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة، ولكن سريعًا ما تعود درجة الحرارة إلى درجات حرارة الشتاء، موضحا ان أيام الربيع شبيها بفصل الشتاء.

وأوضح أن هناك تغيرا في المناخ علي مستوي العالم، وليس مصر فقط، لافتا إلي أن مصر منذ أربع سنوات لم تشهد رياح الخماسين، وهذا بسبب التغيرات المناخية.
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