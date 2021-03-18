البروج مصر تتعاقد مع مكتب DSA الإنجليزي لتصميم برج sixty Iconic tower

تعاقدت شركة البروج مصر مع أفضل مكاتب الاستشارات الإنجليزية (DSA ARCHITECT INTERNATIONAL) والتي لها خبرة لأكثر من ٣٥ عاما في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب.





وذلك لتصميم مشروعها الجديد (sixty iconic tower) في العاصمة الإدارية الجديدة والذي ينفرد ويتميز بإطلالة مباشرة على البرج الأيقوني (أعلى ارتفاع في افريقيا) وذلك في منطقة الاعمال المركزية (CBD) القريبة من الاحياء السكنية في منطقتي R2, R3 والتي سيتم افتتاحها قريبا. ومن المعروف ان شركة (DSA) صممت أكثر من ٦٦برجا وناطحة سحاب حول العالم ومنها على سبيل المثال لا الحصر: Oberoi tower business bay Dubai - Al fattan tower in Dubai - The cresent hotel in BAKU Azerbaijan - RAFFLES TOWER IN JEDDA - Double tree in Jeddah and more





وحققت شركة البروج مصر نجاحات عديدة في مجال الاستثمار العقاري في مشروعات متميزة مثل مشروع sixty business park في الحي المالي و منطقة البنوك بالقرب من الحي الحكومي والذي سيتم افتتاحه قريبا و كذلك مشروع sixty corporate والذي سيتم طرحه للايجارات للمستثمرين المهتمين بسوق المال وشركات البورصة والشركات العاملة في القطاع المصرفي.





وكان لشركة البروج مصر تميز في شركتها مع شركة ايدج القابضة في مشروعي اويا كمبوند و اويا تاورز في العاصمة الإدارية وتميز فريد في نسبة الانشاءات التي تجاوزت ٧٠٪ و التزامها بالجداول الزمنية الموضوعة من شركة العاصمة الادارية.