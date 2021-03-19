موجز السوشيال ميديا.. تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على ضم زيزو للمنتخب.. ونور الشربيني تتوج ببطولة بلاك بول

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جدو يسخر من قائمة المنتخب ..‏أعمل إيه تاني عشان انضم

سخر محمد ناجي جدو لاعب النادي الاهلي والمنتخب السابق من قائمة المنتخب المصري وغضب بعض اللاعبين الغير منضمين على السوشيال ميديا .

وكتب جدو عبر تويتر ساخرا "‏اعمل ايه تاني عشان انضم للمنتخب ؟ عايز افهم !!!! ".



تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على ضم زيزو إلى المنتخب الوطني

علق إبراهيم سعيد على ضمن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك لقائمة المنتخب النهائية لمباراتي كينيا وجزر القمر..



وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏اختار احمد سيد زيزو علي ايه !!! ده بقاله ٤ شهور مش في الملعب".





عمل كل حاجة ..غضب على السوشيال ميديا لاستبعاد محمد إبراهيم من قائمة المنتخب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_ابراهيم تضامنا مع محمد ابراهبم لاعب سيراميكا كليوباترا بعد استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المصري لمباراتي كينيا وجزر القمر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏في اي قائمة للمنتخب هيبقى في انتقادات وكل واحد شايف مجموعة لاعبين مميزين عايز يشوفهم والرأي في الاول والاخر للمدير الفني .. انا بس صعبان عليا محمد ابراهيم بيعمل كل حاجة من الموسم اللي فات علشان المنتخب .. اه في اسماء تانية كتير ممكن تستحق .. بس في النهاية مش هينفع تاخد الدوري كله"





أول تعليق من نور الشربيني بعد تتويجها ببطولة بلاك بول المفتوحة

احتفلت اللاعبة المصرية نور الشربيني بتتويجها ببطولة بلاك للاسكواش بعد الفوز على الأمريكية اماندا صبحى.

ونشرت نور الشربيني على حسابها بتويتر صورة لها وعلقت قائلة "الحمد لله بطلة بلاك بول المفتوحة".

