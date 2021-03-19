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زيادة 13%.. التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات وتكشف موعد الصرف

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:51 ص
اموال المعاشات
اموال المعاشات
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هاني حسين
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة 13% لأصحاب المعاشات ويتم صرفها مع معاش شهر يوليو المقبل .

وأضاف جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج " المصري أفندي" المذاع على قناة " المحور"، :" المرتبات يتم صرفها في نهاية شهر العمل ولكن المعاش يصرف في أول يوم في الشهر ويتم صرف المعاشات بالزيادات  الجديدة أول يوليو المقبل".

 وتابع :" نظام المعاشات هو نظام ممول بالحصول على اشتراكات من العاملين في سن العمل لاستثمارها بحيث يتم توفير قيمة معاش للمواطن  بعد انتهاء  سنوات الخدمة ".

 وأكمل جمال عوض:" يتم زيادة قيمة المعاش كل عام بسبب معدلات التضخم في المجتمع وفي حال عدم تحريك قيم المعاش ستنخفض قيمة الدخل للمواطن مع مرور السنوات ".

 ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية:"  أثناء تقرير نسبة الزيادة في المعاشات يوضع في الاعتبار نسبة التضخم في المجتمع والحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاش"، مضيفا:"  التوجيه الرئيسي للرئيس السيسي في رفع المعاناة عن المواطن واصحاب المعاشات".

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