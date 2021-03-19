قالي ابنك وسيم .. محمود سامي يروي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي

روي الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوم الشهيد، تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي خلال التكريم، قائلا:"لقائي مع السيسي أعادني للحياة بعد ما كنت بتمنى حياتي تنتهي".





وتابع سامي خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الاولي المصرية"،:"الرئيس السيسي قالي يحيى وسيم أوي قولتله أنا كنت شبهوا قبل ما شعري يقع قالي اسمحلي أشيله يا محمود بعدين الرئيس قالي يحيى جاي عليك، قولتله واضح أنه مش عارف مين اللي شايله، هو عنده سنة وشهر، ولاحظ إن في مشكلة في التواصل البصري وبيحاول يفتح عينيا عشان أشوفه.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق أسماء الأطباء على بعض الشوارع في العاصمة الإدارية الجديدة رسالة هامة ومشرفة لكل الأطباء لتقدير مجهودهم.





وأوضح:" انا الحمدلله اديت دوري ومكنتش أقدر أقعد أو اهرب من المسؤولية، مردفا:" حبيت الحدث ده ميفوتنيش وانا قاعد مش بقوم بدوري تجاه أهلي وبلدي".