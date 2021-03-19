أعدادها هائلة .. حشرة اختفت من سنوات تعود للظهور وتنتشر في أمريكا

تستعد الولايات المتحدة لإستقبال حشرة اختفت منذ أعوام و لكنها عادت للظهور مرة أخرى في هذه الايام و خرجت من جحورها لتبدأ رحلتها في الظهور على وجه الأرض من جديد .





حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل، فإن خبراء البيئة والمتخصصون في علم الحشرات أكدوا أن حشرة السيكادا عادت للظهور مرة أخرى بعد سنوات من الإختفاء دامت لـ17 عاما.





لاحظ العلماء ظهور عدد كبير من حشرات السيكادا من باطن الأرض بعد أن اختبأت بها لمدة 17 سنة وهي الفترة التي أكدت فيها البيئة اختفاء ذلك النوع من الحشرات و في الواقع أنها كانت مجرد فتارة سكون وكانت تعيش في باطن الأرض و لم تكن منقرضة من الأساس .





أوضحت التقارير الصحفية أن تلك الحشرة ستتكاثر في الفترة القادمة بشكل ضخم، حيث أنها تنشط كلما ارتفعت درجات الحرارة و هذا ما سيمر به المناخ خلال الفترة القادمة من العام، فكلما اشتدت درجة الحرارة خرجت تلك الحشرة من باطن الأرض وتكاثرت .





جدير بالذكر أن الخبراء أكدوا أنهم رأوا أعدادا من تلك الحشرة تخرج من باطن الأرض و تنسلخ من جلدها لتبدأ مرحلة التكاثر و الإنتشار لمدة 17 عام في الولايات المتحدة الأمريكية .





يتوقع خبراء علم الحشرات أن تلك الحشرة قد تغزو الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها خلال الأيام المقبلة .