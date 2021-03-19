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الدولار يسجل 15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات اليوم الجمعة 19 -3- 2021.. فيديو

الجمعة 19/مارس/2021 - 08:34 ص
العملات العربية والأجنبية
العملات العربية والأجنبية
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة 19 -3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 18.85 جنيه للبيع 18.61 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.02 جنيه للبيع و21.72 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.14 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.11 جنيه للبيع 49.01 جنيه للشراء.
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الدولار يسجل 15.73 جنيه للبيع.. أسعار العملات اليوم الجمعة 19 -3- 2021.. فيديو

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