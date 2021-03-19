بعد منع استخدامه.. نقيب أطباء الأسنان: الغاز الضاحك آمن جدا

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن الغاز الضاحك يقوم بإرخاء العضلات وتسكين بطئ للألم، مشيرا إلى إرخاء العضلات يجعل وجه الإنسان مبتسم قليلا وهذا سبب تسميته بهذا الاسم.





وأضاف "هيكل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الغاز الضاحك أمن جدا وتم بدء إستخدامه فى القرن الـ 18 فى عيادات الأسنان ويستخدم فى حالات الولادة وبعض العمليات البسيطة، موضحا أنه كان من أفضل الأشياء استخداما فى الولادة، حيث أنه لا يقيم في الجسم حتى يتم نزع جهاز الاستنشاق بعد خمس دقائق.





وتابع أنه يجب أن يتم استخدامه بطريقة طبية حتى لا يحدث للجسم أثار جانبية، لافتا إلى أن الغاز الضاحك أمن جدا ويستخدم للكبار والصغار ويجعل الطفل متعاون مع الطبيب أثناء العيادة بجانب البنج.





وأكد أن هناك أدوية مهدئة تستخدم للأطفال، متابعا أنه يتم استخدامها بجرعة مناسبة تحت إشراف الطبيب.





وأشار إلى أن الغاز الضاحك يقوم بتسكين الألم ولكن يجب أن يكون هناك بنج، مضيفا إلى انه تم منعه عام 2008 مؤقتا، نتيجة وجود مضاعفات لمريضة خلال عملية أزالة المرارة واستغرقت ثلاثة أيام وتوفت بعد ذلك، وتم التشكيك فى الغاز، وتم إتهام شركتين للغاز، ولكن فى النهاية تم إدانتهم.



