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فن

مفيش فنان متفق عليه.. سلوى عثمان تكشف عن رأيها في محمد رمضان

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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أحمد البهى

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ، ضيفة على موقع صدى البلد ، فى ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية ، حيث كشفت بعض كواليس مسلسل "لؤلؤ" ، والذى شاركت فى بطولته مؤخرًا .

وكشفت سلوى عثمان عن رأيها فى الفنان محمد رمضان بعدما تعاونت معه العام الماضي ، مؤكدة أنه على المستوى المهنى شخص محب لعمله ، بل يترك إلى زملائه مساحات كبيرة فى الأدوار، ولا يستأثر بالبطولة بمفرده ، وتألق أحمد زاهر وروجينا فى مسلسل البرنس ، بالإضافة الى كل فريق العمل دليل على ذلك ، خاصة مع وجود تفاهم كبير بينه وبين مخرج العمل محمد سامى.

واستكملت سلوى عثمان : أن كل شخص فى الحياة له رأيه الشخصي تجاه أى فنان، فهناك من يحب محمد رمضان والعكس صحيح، فلا يوجد فنان متفق عليه من قبل الجميع.

وتابع سلوى عثمان: شخصيًا كونت رأيي الشخصي عن محمد رمضان من خلال تعاوني معه ، أما الانتقادات التى يتعرض لها فلا أحد يعلم كواليسها.

يذكر أن سلوى عثمان من المقرر أن تشارك فى الماراثون الرمضاني بعملين الأول هو مسلسل نسل الأغراب ، ويشارك فى بطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى . 


كما تشارك فى بطولة مسلسل الاختيار 2 ، وهو من  بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، وإياد نصار، وإنجي المقدم، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.


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