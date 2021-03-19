ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تراشق بالألفاظ في اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بين أمريكا والصين

الجمعة 19/مارس/2021 - 02:57 م
اجتماع دبلوماسي رفيع
اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بين أمريكا والصين
Advertisements
سمر صالح
انطلقت أولي المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في عهد الرئيس جو بايدن، بتوجيه كل جانب توبيخا حادا لسياسات الآخر في مشهد علني نادر، يسلط الأضواء على حجم التوتر بين الطرفين.

واتسمت الفترة التي سبقت اجتماع أمس الذي انعقد بمدينة أنكوراج في ولاية ألاسكا الأمريكية، بموجة تحركات من جانب واشنطن، كشفت اتخاذها موقفا متشددا وبتصريحات حادة من بكين وجاء الاجتماع في أعقاب زيارات مسؤولين أمريكيين للحليفتين اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظرائه الصينيين: "سنناقش مخاوفنا العميقة إزاء أفعال الصين، بما في ذلك إجراءاتها في شينجيانج وهونج كونج وتايوان، والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، والضغوط الاقتصادية على حلفائنا".


وأضاف: "كل تصرف من هذه التصرفات يهدد النظام القائم على القواعد والذي يحافظ على الاستقرار العالمي".

وأوضحت إدارة بايدن أنها تتطلع لتغيير في سلوك الصين التي عبّرت عن أملها في إعادة ضبط العلاقات التي تدهورت بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورد الدبلوماسي الصيني الكبير يانج جيه تشي، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالحزب الشيوعي، بخطاب باللغة الصينية على مدى 15 دقيقة، بينما كان الجانب الأمريكي ينتظر الترجمة، وانتقد ما وصفه بالديمقراطية الأمريكية المتعثرة وسوء معاملة الأقليات وسياسات واشنطن الخارجية والتجارية.

وقال يانج: "الولايات المتحدة تستغل قوتها العسكرية وسطوتها المالية لفرض وصاية طويلة الأمد وقمع الدول الأخرى".

وأضاف: "إنها تسيء استخدام ما يسمى بمفاهيم الأمن القومي لعرقلة التعاملات التجارية الطبيعية، وتحريض بعض الدول على مهاجمة الصين".

وطيلة حديث يانج كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولون آخرون في الوفد يتبادلون الملحوظات وفي النهاية أبقى بلينكن الصحفيين في القاعة إلى أن يتمكن من الرد.

وبدلا من الدقائق المعدودة التي يبقاها الصحفيون عادة في افتتاح اجتماع بهذا المستوى، استمر حضورهم لأكثر من ساعة، وتجادل الوفدان حول متى سيتم إبلاغ ممثلي وسائل الإعلام بترك القاعة.

وبعد ذلك اتهمت الولايات المتحدة الصين بالاستعراض، في حين ألقت وسائل الإعلام الصينية الرسمية باللوم على المسؤولين الأمريكيين لتحدثهم لفترة طويلة ولعدم حسن الضيافة.

وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك البروتوكول الدبلوماسي بالتحدث لفترة طويلة في الكلمات الافتتاحية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمريكا تحسم موقفها من العودة للاتفاق النووي الإيراني

وزير الخارجية الأمريكي يشيد باتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية

4 مناطق محظورة على أمريكا.. الصين تحذر واشنطن من تدخلها في هذه الأماكن

بعد العقوبات .. وزير الخارجية الأمريكي يوجه تهديدًا جديدًا لـ روسيا

وزير الخارجية الأمريكي: سندعم الديمقراطية حول العالم ولن نسعى للإطاحة بالأنظمة

وزير الدفاع الأمريكي يعلن استعداد بلاده لردع أي تهديدات من إيران وروسيا والصين

ترشيحاتنا

ما هى أعراض السرطان فى البطن .. دراسات تجيب

الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراته أمام مولودية الجزائر

أخبار الرياضة.. باتشيكو يهدد الزمالك بـ اللجوء للفيفا.. تعليق غاضب من شوبير على ضم نجله للمنتخب الأوليمبي

تراشق بالألفاظ في اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى بين أمريكا والصين

غدا بدء الاعتدال الربيعي في مصر.. وشم النسيم 3 مايو المقبل

10 تصريحات جريئة من نيرمين الفقي.. أهمها رغبتها فى الزواج وسر احتفاظها بجمالها.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال.. 3 أطعمة خارقة يجب تناولها بعد سن الـ 40

بـ الأحمر الجريء.. نسرين أمين تستعرض جمالها على إنستجرام

محارب السمنة .. حقيقة دور الزنجبيل في إنقاص الوزن