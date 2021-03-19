مصمم "التاهو" يعمل على تصميم فورد موستنج 2023.. صور

وسيتم الكشف عن الجيل الجديد من فورد موستنج 2023 في الربع الرابع من 2022، على أن تطرح للبيع في العام التالي، ويقال أنها ستحصل على نظام دفع كلي لأول مرة وتخطط الشركة لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل من سيارة العضلات بعد عام 2028.





وظهرت مؤخرا السيارة فورد موستانج ماخ في مقطع فيديو على منصة موقع الفيديوهات الشهير YOUTUBE، و الغريب فى الأمر أن موستانج الكهربائي لا يتنافس بجانب محرك اخر، بل دخلت السيارة في مواجهة طويلة المدى مع صاروخ بلغ طوله 3.65 مترًا.



من المتوقع أن يتم تدشين الجيل القادم من فورد موستنج في 2023، ولا يوجد الكثير من التفاصيل المعروفة عنها حتى الآن، لكننا علمنا أن أحد المشرفين على تصميم شيفروليه تاهو وجمس يوكن وهو آيدن تشانج لي، هو المسؤول عن تصميم الجيل الجديد من سيارة العضلات.المصمم تشانج لي هو مصمم مخضرم عمل سابقًا في جنرال موتورز وفيات كرايسلر، وبالإضافة إلى عمله على تصميم شيفروليه تاهو وجمس يوكن، فهو أيضًا لعب دورًا رئيسيًا في تصميم داخلية دودج تشارجر 2015، وكرايسلر باسيفيكا 2017، ومقصورة الجيل القادم من جيب جراند شيروكي.وعمل المصمم تشانج لي سابقًا في فورد بين عامي 2011 و2012، وخلال هذه الفترة، كان عضوًا في فريق تصميم فيستا 2017، وساهم في تصميم داخلية توروس 2016 المخصصة للسوق الصيني.