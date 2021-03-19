عقم تهديفي وإصابة مرعبة.. الحظ السيئ يطارد محمد صلاح أمام ريال مدريد

أسفرت قرعة دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أجريت منذ قليل، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح.





نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:





مانشستر سيتي الإنجليزي - بروسيا دورتموند الألماني

بورتو البرتغالي - تشيلسي الإنجليزي

بايرن ميونخ الألماني - باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني - ليفربول الإنجليزي





مواعيد مباريات الدور ربع النهائي:

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 6 و 7 إبريل، بينما ستقام مباريات الإياب يوم 13 و 14 من الشهر ذاته.

بالنسبة للدور نصف النهائي ستقام مواجهتي الذهاب يوم 27 و 28 إبريل بينما تقام مواجهتي الإياب يو 4 و 5 مايو.





ماذا قدم محمد صلاح أمام ريال مدريد قبل المواجهة المقبلة؟





واجه محمد صلاح ريال مدريد مرتين عندما كان لاعبا في صفوف روما، موسم 2015 - 2016، في دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين دون رد، وخسر بنفس النتيجة أيضا في مباراة الإياب على ملعب الأوليمبيكو.





المواجهة الثالثة لـ محمد صلاح أمام ريال مدريد، كانت مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، حيث تعرض لإصابة مرعبة في الكتف، بعد تدخل عنيف من سيرجيو راموس مدافع الميرنجي وغادر أرضية الملعب مبكرا.



