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فن

بأزياء جذابة.. هند عبدالحليم تخطف الأنظار بصحبة زوجها

الجمعة 19/مارس/2021 - 06:08 م
هند عبد الحليم وزوجها
هند عبد الحليم وزوجها
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محمد بدران
شاركت الفنانة هند عبدالحليم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم مرتدية جمبسوت باللون المسطردة، بقصة الأوف شولدر، ومفتوح عند منطقة الصدر والخصر، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها كريم قنديل، فارتدى بليزر باللون الأخضر الغامق، مع تيشرت أبيض، وبنطلون باللون البيج.

جدير بالذكر أن هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا، الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.


وقدمت هند عبد الحليم في رمضان عام 2016 أربعة مسلسلات، هي: "فوق مستوى الشبهات" بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، و"بنات سوبر مان" مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي، و"راس الغول" مع محمود عبدالعزيز، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي وإخراج أحمد سمير فرج، و"الميزان" مع غادة عادل، أحمد فهمي وباسل خياط وإخراج أحمد خالد موسى.



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