الحل العسكري.. هاني رسلان يحذر من الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي

أكد الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن إثيوبيا ترفض تدخل اي طرف دولي في مفاوضات سد النهضة، مشيرا الي أن إثيوبيا لم تلتزم باي بند من بنود اتفاق المبادئ.





وأضاف رسلان، في حواره لبرنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن في حالة حدوث الملء الثاني يعني دخول المنطقة في صراع ممتد، موضحا أن سيضر بشكل واضح بدولة السودان، وبمصر مستقبلا.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الي أن هذا الصراع له أدوات متعددة وآخرها الحل العسكري بلا شك.