أنت حبيبنا ومالناش غيرك.. سيدة تستوقف الرئيس السيسي خلال جولة بمدينة نصر

التقى الرئيس السيسي مع إحدى السيدات خلال تفقده أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، حيث استمع الرئيس السيسي لمطالبها.



وقال الرئيس السيسي، إن الدولة تحرص على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن ليشمل التوازن بين كل الأعتبارات بين الأم والأهل.



واسترسل السيسي خلال الفيديو المذاع على قناة "إكسترا نيوز": سنعمل على توسيع الحوار المجتمعي فيما يخص الامر، معقبا: نحن حريصين على أن يكون القانون يشمل كافة الفئات.



وتابعت السيدة قائلة: "إحنا مالناش غيرك والله وأنت حبيبنا"، ليجيبها الرئيس السيسي قائلا :"كتر خيرك متشكر".



