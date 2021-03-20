7.8 مليون متر مكعب كمية المياه المنتجة من تحلية البحر فى 2050

وقال رئيس القابضة لمياه الشرب لـــ"صدى البلد"، إن الدولة لديها خطة طموحة للتوسع فى محطات تحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومواكبة الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه.





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وأشار إلى أن تكلفة نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية لامركزية تخدم نطاقا جغرافيا فى حدود ١٠٠ كم للمحطة الواحدة.



ومن جانبه، قال اللواء مهندس عاصم شكر نائب رئيس الشركة، إن الخطة الاستراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تنتهى عام 2050، بإجمالى طاقة إنتاجية ستصل إلى 6.4 مليون م3/ يوم، بالإضافة إلى المحطات السابق إنشاؤها والمحطات الجارى إنشاؤها والتى ستصل بإجمالى طاقة مياه الشرب المنتجة من تحلية المياه بالدولة المصرية إلى 7.8 مليون م3/يوم عام2050.





وسيتم تشغيل محطات التحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بغرض تقليل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المنتجة من محطات التحلية بالإضافة إلى استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لإنشاء محطات التحلية باستخدام موفرات الطاقة.



وأضاف أنه سيتم طرح مشروعات تحلية المياه للقطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء محطات التحلية بنظم التعاقد (PPP)، وجارٍ تجهيز دراسة لطرح 4 مشروعات (مشروع محطة الحمام بطاقة 190 ألف م3/ يوم)، ومحطات سفاجا والقصير ومرسى علم بإجمالى طاقة 50 ألف م3/يوم.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا اختيار المواقع المناسبة والصالحة فنيًا لإنشاء محطات تحلية المياه فى المحافظات الساحلية (الساحل الشمالى الغربى / الشرقى – ساحل البحر الاحمر/ شمال الدلتا / محافظات القناة).