توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 20 إلى الجمعة 26 مارس 2021

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 20 الى الجمعة 26 مارس 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





نظرة فلكية عامة لهذا الأسبوع

بالنسبة لحركة القمر

بداية الاسبوع وجود القمر في برج الجوزاء الهوائي يوم السبت والاحد بعدها ينتقل الي برج السرطان المائي ايام الاثنين و الثلاثاء بعدها ينتقل الى برج الاسد الناري ايام الاربعاء و الخميس و ينهي الاسبوع يوم الجمعة فى برج العذراء الترابي.





:برج الحمل

حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

يعدك الفلك هذا الاسبوع بالوعود الايجابية والتطورات السعيدة والافراح، فبعد الضغوط ومتاعبالاسبوع الماضي، تتعزز ثقتك بنفسك لتنعكس ايجابًا على تصرفاتك. لا شك في أنك في وضع يسمح بإعادة النظر والتفكير مليًا في ما حصل معك، وتحليل الأوضاع والإقدام على عملية تعديل وترتيب لشؤونك الحالية، تتيح لك التعمق بمسألة أهملتها حتى الآن، أو إعادة التفكير في ناحية تشعر أنها بحاجة إلى معالجة.



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

تخيّم أجواء رومانسية وعاطفية تشجع على الجلسات الدافئة والحميمة وجود الزهرة في برجك يفتح ابواب الحوار البنّاء، لذلك يكون هذا الاسبوع جميلًا وخاليًا من الجدال الحاد او الانتقادات اللاذعة. نقاشات عديدة لكن الظروف لن تسمح بتطور اي خلاف بسيط الى ازمة. قد تنكشف بعض الاسرار او ربما تظهر تبريرات لمواقف سابقة غير متجانسة مع توقّعاتك. ومن الافضل في هذه الحالة عدم التوقف عندها طويلًا، بل التأكد من حسن النيات وصدق المشاعر ثم المتابعة.



















برج الثور:

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

ينتقل الشمس الي برج الحمل قد يولد بعض الارباك لكنك رغم هذه التحديات الفلكية تتمتّع بقوّة مميّزة، وتنطلق واثقًا بنفسك لإنجاز المهمّات الصعبة ورسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك. تدعمك الظروف لأخذ اعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها، ، فالأسبوع مناسب لجميع انواع الخطوات والمبادرات والتجارة والترويج والدعاية وتسويق الذات كما الآراء. حاذر الانقباض والخجل، بل ثِق بنفسك وقُمّ بأبحاثك وتنقّلاتك من دون تردّد او خوف. تتحسّن علاقتك بالزملاء والمتعاونين وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، فتوقّع عقودًا واتفاقات، وتنجز ما لم يكن ممكنًا في السابق.

حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

يخف الوهج العاطفي ويولد بعض الاحتكاكات لكن بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية. وعلى الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفًا. لذلك ادعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وايجابية اذا امكن. قدم تنازلًا معينًا في سبيل اظهار نيات حسنة، اما اذا كنت منتظرا تجاوبًا كبيرا فقد يخيب أملك.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تعيش ظروفا حافلة بالتطورات والأحداث المثمرة، تناسبك الاجواء وتسهل عملك ووصولك الى الاهداف المنشودة، وتحرّرك الظروف وتحمل اليك الفرح والطمأنينة كما ، ما يجعلك تتلقى عروضًا ممتازة والفرصة لن تتكرر, بانتظارك استقرار في محيطك الاجتماعي والمهني والعائلي، واذا ظهرت بعض المشاكل فسارع الى حلّها من دون التوقف عندها مطولًا. أما إذا تأزمت فاطلب مهلة وخذ المزيد من الوقت للتفكير وايجاد الحلول. اسبوع جيد منتج وفعال يحمل إليك المزيد من الاهداف والطموحات، الامر الذي يدفعك الى المزيد من التقدم التصاعدي نحو القمة.



حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تعيش اسبوعا مميّزا فارغا من التأثيرات السلبية، لذلك لا عذر لديك للتذمر من تصرفات الحبيب او من خيانة الحظ. تترسخ الروابط وتقوى العواطف الجياشة بشكل كبير يسهل عليك قبول الأمر الواقع، فهو جيد وبالتالي التكيف معه بشكل ايجابي وبناء. انت عاطفي ومرهف الحس وتوظف هذه الطاقة النبيلة في سبيل ارضاء الحبيب وتعزيز الرابط بينكما.تسير الامور بشكل جيد جدا،ً فالتفاهم سيد الساحة والتعاطف متبادل بين الطرفين.







برج السرطان:

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

إنه بالتأكيد اسبوع دقيق ومتطلب حيث يستوجب بعض الاصلاحات والتصحيحات ويفرض التأني في كل خطوة وقرار. قد تواجه أعمالًا كثيرة تتراكم، وهمومًا ومستجدات وطلبات تتأخر، ومراجعة لبعض الحسابات أو المشاريع. استعد لعراقيل قد تطرأ في الآونة الأخيرة، ومعاكسات صغيرة تتطلب منك جهدًا لمحاصرتها، أو يترجم الأمر بمهمة جديدة تزداد على مسؤولياتك الاعتيادية.



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يحمل هذا الاسبوع بعض الاحتكاكات الشخصية والمناروات أو المواجهات العائلية ومحاولة إظهار القوة والمبارزة بينك وبين الحبيب أو الزوج.عليك ان تبقى هادئا حيث ان انتقال الزهرة الي الحمل قد يؤثر على معنويات المحيط حولك ما يضطرك الى مضاعفة الجهود وتقديم التنازلات وابتعد عن التطرف والتملكية اذ أن ميلك إلى التسلط يبدو كبيرًا وقد تستغلّ نفوذك أو قوتك أو تفوّقك على الآخر، لكي تفرض عليه ميولك وتوجهاتك.











برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتلاحق الإيجابيات، وقد توقع عقدًا يرتب أوضاعك وأوراقك وتنتهي من فترة الحيرة والهواجس أنت جبار بعزيمتك ومنافستك امر صعب جدًا حاليًا. كذلك تزداد قدراتك المعنوية والجسدية، فتبدو أكثر متانة تلوح في الأفق ترقية أو منصب أو مركز جديد، وربما يعني الأمر عملًا في الخارج أو تجارة موسعة أو اتصالات مع أطراف أجنبية تؤدي إلى توسيع الأفق وإطلاق المشاريع.





حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

قد تعيش هذاالاسبوع عاطفة جياشة، وقصة أسطورية، وحبًا لا مثيل له، وتمر بأفضل دورة فلكية على الصعيد الشخصي تترجم بهدايا وآمال قد تتجسد بعشق كبير يرضي العقل أيضًا، ويحمل معه الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير. تدخل هذه السنة القفص الذهبي ربما، أو تعرف لقاء استثنائيًا إذا كنت عازبًا أو بشرى بولادة أو حمل. تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمسًا للجهة التي وضعت فيها قلبك.























برج العذراء:

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

يتحدث الفلك هذا الاسبوع عن مشاريع كثيرة وتقديرات ومكافآت وتستفيد من تعاطف الزملاء وبعض المسؤولين، لذلك لا تكن خجولًا ولا ترفض الدعوات. شارك في النشاطات وساهم في تحسين بعض الامور. وجود عطارد في الحوت يجلب لك الدعم والحظ والربح من خلال مشاركتك وانفتاحك.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

لم تنس طبعًا أنك تمر بفترة استثنائية على الصعيد العاطفي، يحمل إليك الحب أفراحًا كثيرة، وآمالًا وثباتًا ومواعيد مميزة. تبدو هذه الفترة مصيرية في حياة بعض مواليد الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان. قد تقضي أيامًا لا تنتسى مع خفقان وحماسة وعشق تصبو دائمًا إليه. أما اذا كنت عازبًا فلا بد من ان تشعر بجو من الحماسة.









:برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

يخيم على أجواء هذا الاسبوع مناخ هادىء ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة على كل الصعد. إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر. قد يكون توقيع العقود هوالعنوان الأبرز، فكل ما تتفق عليه الآن يبدو ناجحًا ومثمرًا. يكون الحدس دليلك الثمين الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحيرة .

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

تبدو أنانيًا وغير مبال باهتمامات الحبيب أو همومه. تتفرد بالرأي غير آبه باحتياجات الشريك ضاربًا بالثقة والتكامل عرض الحائط وقد تظهر منك مواقف متصلبة أو حتى قاسية ومتشددة هل تعتقد أنّ علاقتك متينة جدًا ؟ هل أنت واثق أنّ الحبيب سيبقى على ثقته العمياء بك بعد التصرّف الهائج؟ فكّر مليًّا قبل أي تهوّر ! انت ذكي وتدرس جميع خطواتك بدقة فلا تتسرع وبالتأكيد لا تستبق الأمور.

برج العقرب:

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

يبشرك الفلك في بداية الاسبوع بمتطلبات في العمل قد تكون من خلال مسؤوليات عديدة او معقدة او كثيرة تتطلب منك جهوزية واندفاعًا، يسلّط الضوء على لقاء او مهمة تكون من نصيبك والتي قد تسبب لك التوتر. من الضروري الحفاظ على هدوء اعصابك وعدم اظهار اي ضعف او تردد او اهمال.ان الاجواء الفلكية تخبىء لك الأحداث ظروفًا صعبة ما يتسبب لك ببعض التشويش، وتعيش حالة فوضى ومزاجية.

حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لا شك ان وضعك العاطفي جيد لا بل ممتاز بحيث يحمل اليك الافراح والحماسة لن تعاني تحديات ولا استفزازات، بل قد تكثر احتمالات انهاء ازمة عالقة. قد تستجيب السماء لمطالبك ، فتقدم على تطور في حياتك المهنية كما العاطفية، وتتلقى هبة كبيرة لن تنساها. ترتبط بعلاقات وصداقات جديدة وفي الجو مغامرات وتجارب استثنائية وحدث قد يكون مميز





برج القوس:





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

يشكل انتقال الشمس الي برج الحمل نقطة انطلاق جدييدة لك تستعيد الأمور حركتها الطبيعية والنشيطة، فتغمرك بإشراق كبير وتجعلك متحمسًا، وتلتقط كل الفرص المالية والمهنية، كما يأتيك دعم من بعض المراجع النافذة في عائلتك أو انتماءاتك. إنه اسبوع التعاون ايضًا وقد تجد نفسك في لحظة ما منكبًّا على تأدية دور ناشط ومساعد في مجتمعك، وهي الفترة الفضلى للفت النظر الى خصالك وحسناتك. واذا كنت ترغب في الخروج من وحدتك فالوقت مناسب جدًا.





حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

تمر بفترة استثنائية قد تحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خاليًا، أو تعلقًا شديدًا بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك. كل علاقة تنشأ الآن تتعمق أواصرها، فتشتد متانة لتنتهي إلى ارتباط. قد تعيد حساباتك بهدوء، وتتوصل إلى استنتاج مريح. لكن الفترة قد تهدد ببعض المشاكل في المحيط العائلي. يساورك قلق ما أو تضطر إلى التكيف مع ما يؤلمك وما شابه من أمور صغيرة تبلبل الأفكار، لكنها ليست خطيرة.









برج الجدي:





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:

تتحدث الاوضاع الفلكية عن تغييرات تأثيرات ثقيلة وايجابية تعاكس توجهاتك وتولد جوًا من الغضب أو العدائية. ابتعد عن الأشخاص أو المحيط الذي يتسبب بذلك، وكن مستبقًا لبعض الأمور الوقاية أفضل من العلاج قد يخيم جو من التردد أو الفوضى في مجال عملك، وتطرأ تغييرات مفاجئة تجبرك على تغيير الحسابات. أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك.





حظك هذا الاسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

لا بدّ وان تشعر ببعض الضغوط على هذا الصعيد؛ قد تكون الضغوط لأسباب متنوّعة ولسبب ما تنعكس سلبًا على سير العلاقة بينك وبين الشريكمطلوب منك ترطيب الاجواء وعدم صب الزيت على النار . وربّما تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعًا صعبًا وبائسًا. تذكّر أنك صاحب التأثيرات السلبيّة وأنك المشاكس الأول سواء كنت واعيًا لهذه التأثيرات اولا لذلك حافظ على هدوئك ولا تسمح لمزاجك المتقلب ورغبتك في الهروب من الضغوط بالتأثير سلبًا على مجرى العلاقة .









برج الدلو:





حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد المهني:

ستعيش اسبوعا واعدا ناجحا ونشيطا وفعالا، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد. أترك قلبك وعينك مفتوحين على الاحتمالات، وحاول أن تدرس أوضاعك بعمق وأن تفهم أسباب بعض التحفظ أو البعاد، ويشير إلى سيناريوهات عديدة، منها عودة اللقاء والتواصل والاجتماع، أو توطيد الأواصر.









حظك هذا الاسبوع برج الدلوعلى الصعيد العاطفي:

يجعلك الفلك هذا الاسبوع تعيش تغيرات دراماتيكية في مجالك المالي ويجبرك على تعديل وتصحيح في ما يتعلق بمؤسسة تعمل معها تظهر شكوك حول نياتك وربّما يساء فهمك يا عزيزي وتغض النظر عن توضيح الأمور فتتعقد الأزمة ويحلّ النفور والجفاء. قد لا تجد يومًا للراحة وذلك لكثرة الإنشغالات والواجبات والتي قد تكون ثقيلة وأصعب مما انت معتاد عليه.









برج الحوت:





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:

تواجه بعض المستجدات الصعبة، فيسود الغضب ويعلو الصوت في بعض الأحيان، وقد تسوء العلاقات مع المسؤولين أو في العمل أو مع بعض أفراد العائلة. يتراجع بعض الشؤون، وتجد نفسك أمام خيارات جديدة أو قرارات تُتخذ، وتضطر إلى التكيف معها غصبًا عنك. كن مترويًا جدًا في هذه الفترة، حتى لا تقع ضحية بعض الحوادث التافهة.





حظك هذا الاسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:

لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك. امتنع عن التجاذبات التي قد تؤدي الى النفور او الجفاء، وتذكّر ان وضعك ليس ممتازًا، وبالتالي فقد يبتعد عنك الحظ لتجد نفسك وحيدًا في ورطة ما. احم طباعك من التقلّب ولا توجه ملاحظة او انتقادًا، فنظرتك إلى الأمور وان كانت بنّاءة تترك انطباعًا سلبيًا لدى الحبيب. عالج التطورات بروح رياضية وقدم بعض التنازلات.