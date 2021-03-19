بسبب عطل فني.. توقف خدمة واتساب في مصر والعالم

أصاب عطل مفاجئ، تطبيق التراسل المجاني الفوري الأشهر في العالم، واتسآب WhatsApp، منذ قليل؛ بعدما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال اي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.





وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي واتسآب في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك و تويتر.





وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيق واتسآب، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.



