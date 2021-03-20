فيسبوك تنشئ "إنستجرام" للأطفال دون سن 13 عاما

أكد "آدم موسيري" الرئيس التنفيذي لإنستجرام، خطة شركة فيسبوك المالكة للخدمة، لإطلاق إصدار خاص من تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" للأطفال دون سن 13 عاما، بحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني.





وذكرت وكالة BuzzFeed News، لأول مرة أن "فيسبوك" كشفت من خلال منشور داخلي للشركة، أنها ستبدأ في إنشاء نسخة من "إنستجرام" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا للسماح لهم باستخدام المنصة "بأمان"، حيث لا تسمح الشركة حاليا لمن هم دون هذا العمر بإنشاء حساب على المنصة.





وقال "جو أوزبورن" ال متحدث باسم شركة "فيسبوك"، لصحيفة The Guardian: "إن الشركة كانت تعتزم إطلاق إصدار- يتحكم فيه الوالدين- من إنستجرام، على غرار تطبيق Messenger Kids المخصص للأطفال بين السادسة والثانية عشر من العمر، ومن أجل مساعدة الأطفال على مواكبة أصدقائهم ، واكتشاف هوايات واهتمامات جديدة والمزيد".





وأوضح "جو أوزبورن"، في بيان: "يسأل الأطفال بشكل متزايد والديهم عما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى التطبيقات التي تساعدهم على مواكبة أصدقائهم، في الوقت الحالي لا توجد كثرة من الخيارات للآباء، لذلك نحن نعمل على إنشاء منتجات إضافية، مثل ماسنجر كيدز".





وكان إنستجرام قد أوضح في بيان له في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه يعمل لجعل نظامه الأساسي آمنًا لمستخدميه الأصغر سنًا، لكنه لم يذكر إصدارًا جديدًا للأطفال دون سن 13 عامًا.





وتهدف شركة "فسيبوك"، لإصدار منتجات خاصة للأطفال دون سن 13 عامًا عبر الإنترنت، خوفا من المسائلة القانونية المتعلقة بالخصوصية، حيث فرضت لجنة التجارة الفيدرالية في سبتمبر 2019، غرامة قدرها 170 مليون دولار على شركة "جوجل" بسبب تتبعها لسجلات مشاهدة الأطفال لعرض إعلانات عليهم عبر منصة يوتيوب التابعة لها، مما يعد انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA.