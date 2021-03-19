اتقوا الله.. دعاء فاروق تعلق على الاحتفال بعيد الأم.. فيديو

علقت الإعلامية دعاء فاروق، على دعوة عدم الاحتفال بعيد الأم، قائله: "من أول ما بدأت الخليقة لغاية ما كلنا هنموت الناس بتموت وإحنا كأمهات مش مخلدين".





وأضافت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "مش علشان فيه ناس ماتت نوقف الاحتفال بالأمهات الموجودين"، متابعه: "فيه ناس بتقول اتقوا الله أنتوا مش حاسين بالناس اللي أمهم توفت.. أقولهم الأمهات اللي موجودين دلوقتي مش مخلدين".





وأوضحت: "من حق أي حد يفرح بأمه ويحتفل بوجودها، ويتصور معاها.. والسوشيال ميديا أصبح مكان للذكريات حاليا".





وحلت الإعلامية دعاء فاروق والفنانة عارفة عبد الرسول واليوتيوبر سارة الذهبي، ضيفات على الإعلامية منى الشاذلي بنرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



