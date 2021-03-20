مدحت صالح يرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء لهذا السبب.. فيديو

حل الفنان مدحت صالح، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا المُذاع عبر فضائية "أون إي".





وخلال فقرة "سؤال وعقاب"، بين مدحت صالح وأبلة فاهيتا، وجهت له سؤالا، الكشف عن أجره في حفلة الأوبرا، ليمتنع عن الإجابة وينفذ العقاب، وهو ارتداء باروكة أبلة فاهيتا على الهواء.





وكشف "صالح"، عن رأيه في المهرجانات، قائلا: "المهرجانات حاجه جميلة والناس خارج مصر حبوها، وأنا نفسي كل المصريين يغنوا مهرجانات".



