شاهد.. لحظة وصول طائرة محملة بـ 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا قادمة من الصين

استقبل منذ قليل مطار القاهرة طائرة محملة بـ 300 الف جرعة من لقاح فيروس كورونا قادمة من جمهورية الصين الشعبية.

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الوزارة بصدد استقبال دفعة كبيرة من لقاح (سينوفارم) الصيني ضد فيروس كورونا، خلال ساعات، من جمهورية الصين الشعبية.





وأضافت الوزيرة- في مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب- أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولي للقاحات (جافي) ستبدأ نهاية شهر مارس الحالي، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة (أسترازينيكا) للدولة المصرية .



وأوضحت أن جميع منشآت وزارة الصحة سيكون بها التطعيم ضد كورونا في مايو المقبل، وابتداء من أول أبريل سيتم تطعيم المواطنين الذين سجلوا.







وأشارت إلى أنه من أول أبريل سنعمل على محورين الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والثاني تطعيم العاملين في السياحة والطيران والصناعة بحيث نؤمن العاملين في الاقتصاد.







وتابعت أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم كل العاملين في القطاع السياحي في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بلقاح كورونا، في شهر مايو المقبل، بنسبة 100%.







وأشارت الوزيرة إلى أن الأسبوع الأخير من شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل، سيجري الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية، حتى العاملين في القطاع الصحي الخاص بنسبة 100%.







وبينت أنه بنهاية شهر مايو سيتم تطعيم كل العاملين في السياحة والصناعة والطيران، بحيث عندما تفتح أوروبا تكون كل المقاصد السياحية المصرية آمنة بنسبة 100%، وكذلك تأمين كل العاملين في الاقتصاد لتأمين الاقتصاد المصري.











وأكدت استعداد محافظات (جنوب سيناء والأقصر وأسوان) لاستقبال الوفود السياحية بشكل جيد في ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى تفقدها الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ؛ لتقديم الخدمة للسياح بشكل آمن.







وقالت إن شحنة اللقاح التي استلمتها مصر من الصين قبل أسبوعين، خرجت من المعامل منذ يومين، وستبدأ وزارة الصحة في التطعيم بها خلال أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.







وأضافت الوزيرة أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 400 ألف شخص، مشيرة إلى أن معدل التسجيل كان عاليا في البداية ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5 آلاف في اليوم.







وبشأن لقاح (استرازينيكا)، أكدت الدكتورة هالة زايد أن (أسترازينيكا) من الشركات التي لديها إتاحة من البيانات وشفافية مطلقة في عرض أي عارض صحي يحدث مصاحبا للقاح، ولا صحة لما يشاع حول إصابة المواطنين المتلقين للقاح (أسترازينيكا) بجلطات الدم؛ لأن ليس له علاقة بهذه الجلطات.







وقالت إن لقاح (أسترازينيكا) سيتم تخصيصه لمن هم أقل من الـ65 عاما في مصر، وهناك أبحاث تجرى حول تطعيم الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 سنة، متابعة: "اللقاح آمن وفعال مثله مثل كل اللقاحات يعطي حماية بنسبة محددة ولا تزيد على 75%، ويمكن أن يصاب من يحصل عليه بكورونا مرة أخرى، ولكن الإصابة ستكون خفيفة".



وتابعت:" لازم نتبع الإجراءات الاحترازية حتى بعد اللقاح، بسبب تحورات فيروس كورونا، وسيكون هناك تعاون بين الشركات والبنوك للحصول على لقاح كورونا في الفترة المقبلة".