عيد ميلاده .. محطات في حياة حمادة هلال.. حميد الشاعري وش السعد عليه وأغنية يناير مازالت تطارده

بدأ حياته بالعمل في النجارة والمقاهي والنقاشة وهو في الخامسة من عمره، ودفعه أهله إلى الغناء في الأفراح والموالد لجمال صوته، وفتح له حميد الشاعري أبواب المجد في عالم الغناء ومن بعدها السينما والتليفزيون وحقق نجاحا كبيرا.





هو الفنان محمد عبدالفتاح عبدالعزيز هلال، والمعروف بحمادة هلال، الذي يحتفل بمولده الـ40، حيث إنه ولد في 20 مارس 1980، بمحافظة الشرقية.





وتزامنًا مع عيد ميلاده.. "صدى البلد" ترصد أبرز المحطات الفارقة والصعوبات التى واجهته في مشواره الفني :ــ





لاحظ أقاربه جمال صوته، فبدأ الغناء بالأفراح والموالد فعمل "حناين فردي"، وهو الذي يردد عبارة "صلي صلي عالنبي صلي" بالمناسبات، واستمر بهذا العمل منفردًا ويساعده شقيقه إلى أن تعرف على حسن أش أش الذي دعمه كثيرًا وعرفه على حميد الشاعري، والذي كان له الفضل بإدخاله إلى شركة هاي كواليتي بإدارة طارق عبد الله.





- ظهر "حمادة" بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين واستطاع أن يثبت جدارته، مما دعا المنتج إلى التحضير لأول ألبوماته في عام 1996، وكان الظهور الأول للمطرب المصري الشاب محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال الذي عرف بـ حماده هلال، كان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة عندما غنى في ألبومه (الأيام) عددًا من الأغاني الحزينة والموجعة والشجية استغرب الجميع كيف لهذا الصغير أن يؤدى أغنيات صعبة بصوت رفيع إلى حد ما بسبب عدم نضجه.

- ظهر "حمادة" بألبومات كوكتيل مع عدد من المطربين واستطاع أن يثبت جدارته، مما دعا المنتج إلى التحضير لأول ألبوماته في عام 1996، وكان الظهور الأول للمطرب المصري الشاب محمد عبد الفتاح عبد العزيز هلال الذي عرف بـ حماده هلال، كان عمره لا يتجاوز السابعة عشرة عندما غنى في ألبومه (الأيام) عددًا من الأغاني الحزينة والموجعة والشجية استغرب الجميع كيف لهذا الصغير أن يؤدى أغنيات صعبة بصوت رفيع إلى حد ما بسبب عدم نضجه.





- دخلت موهبته بورصة التوقعات ما بين مؤكد لانتهائه فنيًا مع تغيرات الصوت الضرورية عند اكتمال نضجه وما بين موقنين بانه موهبة ستستمر وتحقق النجاح.





حقق أول ألبوم لحمادة هلال “الأيام” نجاحًا كبيرًا، أحدث ضجة في هذه الفترة وترحيب شديد من جميع الفئات ، فنفذت 3 طبعات من الألبوم، وبلغت مبيعاته أكثر من 150 ألف نسخة، وكان بمثابة تأشيرة دخول حمادة هلال إلى عالم النجومية، توالت أعماله و قدم بعدها العديد من الألبومات مثل “دار الزمان” عام 1998، و”دموع” عام 2000، الذي فاقت مبيعاته أكثر من نص مليون نسخة ، “بخاف” رابع ألبوماته الغنائية “بخاف ” عام 2002 ، “واحشني” خامس ألبوماته الغنائية أصدره عام 2005

، “السبوع” سادس ألبوماته الغنائية عام 2005 ، “آخر حاجة” سابع ألبوماته الغنائية عام 2008 ، ألبوم متقولهاش (2012)

حقق مكاسب مذهلة وكان أفضل البوم في عام 2012.





«شهداء 25 يناير.. ماتوا فى أحداث يناير.. راحوا وفارقوا الحياة».. أغنية أطلقها المطرب حمادة هلال بعد خطاب تنحى الرئيس االراحل محمد حسني مبارك، ولاقت قدرًا كبيرًا من النقد على مواقع التواصل الاجتماعى، كونها تحمل كلمات ذات معان مترادفة ومكررة، ما دفع هلال إلى التعبير عن استيائه من «سخرية البعض» من أغنيته، مؤكدًا أنه قدم من خلالها رسالة تعزية لأهالى شهداء الثورة.





قدم العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت نجاح باهر وأثبت من خلالها أنه ليس مطرب فقط بل هو ممثل موهوب ومن أبرز أفلامه عيال حبيبة ، العيال هربت، الحب كدة، حلم العمر، أمن دولت ، مستر أند مسز عويس، حماتي بتحبني ، شنطة حمزة .





من أبرز مسلسلاته : بدارة طاقة القدر ،قانون عمر ،ولي العهد .





أما عن حياته الشخصية تزوج الفنان حمادة هلال في 2009 من الفلسطينية أسماء سميح وله ولد وبنت هما يوسف وراما..

وسبق وتعرض حمادة هلال لموقف قد يتسبب في انفصاله عن زوجته عندما نشر صورة لطفلة رضيعة وعلق عليها :" “بسم الله ماشاء الله على جمال البنوته القمر دي، وطبعا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني بس ربنا يحفظها ويخليها لأهلها”





وأضاف: “هي مش بنتي بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم بس طبعًا ربنا يخليلي مراتي وولادي وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي وبرجع اقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي”.