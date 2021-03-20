شاهد.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن والقدمين

قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات البطن والقدمين.





وتعد هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وعرضها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة لتقوية العضلات التي تحيط بالعمود الفقرى مما يعطى قوة وأمانا أكثر.





وأوصت بضرورة ممارسة هذه التمارين بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.



