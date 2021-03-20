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أخبار العالم

العراق.. غرامات ومحاكمات بحق مقيمي العزاءات فى زمن كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 08:51 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجهت وزارة الصحة العراقية فرقها الصحية بغرض فرض غرامات بحق مقيمي مجالس العزاء وإحالتهم للقضاء.


وذكرت وزارة الصحة في بيان أنها تُحمل الأشخاص الذين يقومون مجالس العزاء مسئولية زيادة أعداد الإصابات.


 وبناءً على ذلك، وجهت فرقها الصحية بفرض الغرامات وإحالتهم للقضاء حسب قانون الصحة العامة.


وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت يوم الخميس 18 مارس 2021 أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءًا من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحًا من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الاثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها".


وأضافت أن "إجراءات الحظر سيعاد تقييمها بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم"، مشيرة إلى أن "القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".


وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية، يوم أمس الجمعة، تم تسجيل 5258 إصابة بفيروس كورونا منها شفاء 4237 حالة ووفاة 41.


والعدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا وصل منذ بداية تفشي الجائحة في العراق إلى 784716 منها شفاء 706904 ووفاة 13937.
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