قرية بالفيوم تنافس إيران في صناعة السجاد اليدوى.. تعرف عليها

قال أنور أبو زيد، مدرب على صناعة السجاد اليدوى، إن مبادرة "حياة كريمة" رفعت كفاءة المنازل، وتم الاعتماد خلالها على تنمية الإنسان اقتصاديا بطريقة مستدامة.









وأوضح "أبو زيد"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "مصر بتبنى" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "حياة كريمة" أسست مصنعا للسجاد اليدوى، والتى تعد صنعة كثيفة العمالة عن طريق دورات تدريبية وأعقب ذلك توفير فرص عمل.











وأضاف أن فرص العمل كانت ضئيلة للغاية فى قرية دار السلام بمحافظة الفيوم، ولكنها زادت فرص عملها بعد تدشين مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن الدورات التدريبية استغرقت 4 أشهر، والذى يعود فيه الفضل للفتيات.









وتابع أن توفير الدورات التدريبية للفتيات تعد فرصة جيدة لهن، وقد تم التخصص فى نوع معين من السجاد "سوبر شيراز" والمنتشر فى إيران عن طريق توفير الخامات والتصاميم المختلفة فى السجاد اليدوى.