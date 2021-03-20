كاف يفرض عقوبات صارمة على سيمبا التنزاني بعد تلاعب نتائج كورونا للاعبي المريخ

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن العقوبات المنتظر توقيعها على نادي سيمبا التنزاني من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.





ونجح نادى المريخ السوداني فى اثبات تلاعب فريق سيمبا التنزاني بنتائج فحوصات كورونا بعد ان تسلم النادي نتائج فحص اللاعبين السودانيين الثمانية وقد جاءت جميعها سلبية.





وتلقى المريخ السوداني خسارة أمام سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعت بينهما مؤخرا ما ترتب عليه تصدر الفريق التنزاني مجموعة الاهلي برصيد ١٠ نقاط.





قال المصدر ذاته: ملف كورونا مسؤولية اللجنة المنظمة لبطولة دورى ابطال افريقيا فى عمليات الفحص وهلافه.





أضاف: اذا ما حدث تلاعب لا يغير من نتيجة المباراة بين الفريقين لانه ليس له علاقة بالقواعد المترتب عليها إلغاء المباريات على غرار التلاعب فى القيد او التلاعب فى عدد الانذارات او الكروت الحمراء.





استطرد : لكن من الممكن ان يفرض الكاف عقوبات مالية على اقصى تقدير لان كورنا ليس منشطات

واثبات الامر هذا فى منتهى الصعوبة ويحتاج الى تقرير مراقب وإعادة فحص.





وافادت وسائل إعلام سودانية أن مسؤولى نادى المريخ تقدموا بمستندات تفسد سلبية عينة اللاعبين الثمانية وخلوهم من فيروس كورونا.





ومن المقرر قيام الكاف بالنظر فى شكوى المريخ السوداني والاطلاع على كافة المستندات التى تثبت تلاعب نادي سيمبا التنزاني.





وفى حال ثبوت صحة المستندات التى تدعم موقف المريخ السوداني سوف يتم اتخاذ عقوبات صارمة حيال النادى التنزاني.





كان نادى المريخ السودانى نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: سيمبا يتلاعب بنتائج فحص كورونا والمريخ يشكوه للكاف، تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج فحص كورونا حيث تسلمت بعثة المريخ "33" نتيجة فحص من مجموع "41" وتم إسقاط ثماني لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا، وقد قرر النادي تقديم شكوى عاجلة للإتحاد الأفريقي.





وذكر النادي السوداني فى بيان نشره عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" : تلاعب نادي سيمبا التنزاني بنتائج فحص كورونا حيث تسلمت بعثة المريخ "33" نتيجة فحص من مجموع "41" وقد تم إسقاط ثماني لاعبين في نتيجة فحص كورونا التي خضعت لها بعثة المريخ بتنزانيا.



