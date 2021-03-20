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أخبار البلد

استعدادا للموسم الصيفي.. "مسافرون" تشيد بالانتهاء من تطعيم القطاع السياحي ضد كورونا بحلول مايو

السبت 20/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أشاد د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتصريحات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول تطعيم العاملين بقطاع السياحة  بلقاح كورونا بالتوازي مع القطاع الطبي وكبار السن.

ونوه د. عاطف إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية مهتمين بشكل كبير بالانتهاء من تطعيم المواطنين جميعا في فترة سريعة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحتى تعود الحياة الى طبيعتها في اسرع وقت .

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن الوتيرة المتسارعة في تطعيم سكان العالم بلقاح كورونا تشير إلى سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها وما كانت عليه قبل أزمة كورونا خلال بضعة شهور، وهو ما يبشر ايضا بعودة حركة السياحة إلى طبيعتها تدريجيا بداية من موسم الصيف القادم في مصر.

ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى الإسراع في تطعيم العاملين بالسياحة بلقاح كورونا وانتهاز فرصة الوقت الحالي والاقبال على شهر رمضان الكريم بوضع خطة التطعيمات بالمدن السياحية والفنادق والقرى السياحية في هذا التوقيت  لاننا سنكون قد اقبلنا على الموسم الصيفي الذي تزدهر فيه السياحة كما ان  دول العالم  وخاصة الاسواق الاوروبية التي تصدر سياحة لمصر بشكل كبير مثل بريطانيا والمانيا وغيرها من المقرر بحلول مايو المقبل ان يكونوا قد انتهوا من التطعيمات ويكون مواطنيها مستعدون للسفر والسياحة.

وأوضح د. عاطف ان الدول الاوروبية او اي دولة بالعالم ستسمح لمواطنيها بالسفر والسياحة الى الدول التي انتهت من لقاحات كورونا والوضع الوبائي بكورونا آمن بها ولا يشكل خطورة على مواطنيها .

وأضاف أن الانتهاء من تطعيمات كورونا للعاملين بالسياحة بحلول مايو سيعطى فرصة لمنظمي الرحلات السياحية حول العالم في ان يضعوا مصر ضمن وجهاتهم السياحية في خطط التسويق المقبلة للموسم الصيفي.

ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى أن الاسراع في مواعيد تطعيمات العاملين بالسياحة سيعطي رسالة للعالم بأن مصر ترحب بزوارها ولا أضرار عليهم من كورونا في مصر، كما أن معظم دول العالم تتجه حاليا إلى اعتماد حركة وسفر من تم تطعيمهم حول العالم من خلال بيان حصولهم على اللقاح.
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