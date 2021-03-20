اضرار الاستحمام بالماء البارد

يفضل العديد من الأشخاص الأستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء والصيف، ولكن الماء البارد يفيد ويضر الجسم ايضًا، كما يمكن العلاج بالماء البارد أو العلاج بالتبريد الغمر في الماء البارد ، أو التدليك بالثلج ، أو وضع كيس الثلج أو الهلام البارد أو أي تطبيق موضعي للبرودة للأغراض الطبية.





كما ان استخدام الماء البارد، نوع من طرق العلاج المستخدمة لتسريع الشفاء من حالات معينة مثل التمارين المجهدة والتواء العضلات والالتهاب والألم ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم وضع إرشادات قياسية حتى الآن.





هل الاستحمام بالماء البارد مفيد للزكام

أجسامنا مصممة لتكون مقاومة للعناصر التي نتعرض لها، على سبيل المثال ، تساعد الكريات البيضاء في مكافحة العدوى في الجسم، وصدمة الماء البارد في مجرى الدم تحفز الكريات البيضاء، هذا يعني أن الاستحمام بماء بارد يمكن أن يساعد في مقاومتك للأمراض الشائعة ، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

واحد دراسة حتى أنه أشار إلى أن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يجعل الجسم أكثر مقاومة لأنواع معينة من السرطان، وأتجربة سريرية في هولندا أن الأشخاص الذين أخذوا حمامات باردة نادوا أقل من العمل.

قد يرغب الأشخاص الذين يستعدون لإجراء عملية جراحية أو علاج مرض آخر قد يؤدي إلى انخفاض المناعة في البدء في الاستحمام بماء بارد استعدادًا.





فوائد الاستحمام بالماء البارد في الصيف

يحسن الدورة الدموية قد يكون من غير المريح غمر أجسادنا في الماء البارد ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون منعشًا، ذلك لأن الماء الأكثر برودة من درجة حرارة الجسم الطبيعية يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر قليلًا للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، عندما يتم أخذها بانتظام ، يمكن أن يجعل الاستحمام البارد نظام الدورة الدموية لدينا أكثر كفاءة، أفاد بعض الناس أيضًا أن بشرتهم تبدو أفضل نتيجة للاستحمام البارد ، ربما بسبب تحسن الدورة الدموية.

لقد عرف الرياضيون هذه الميزة لسنوات ، حتى لو رأينا مؤخرًا فقط بيانات تدعم الماء البارد للشفاء بعد إصابة رياضية، إنه نفس السبب الذي يجعل الثلج يسقط الالتهاب عندما نقوم بكدمات أو تمزق عضلة، من خلال خفض درجة حرارة منطقة من الجسم ، فإننا نسرع ​​في توصيل الدم المؤكسج حديثًا وأكثر دفئًا إلى تلك المنطقة، وهذا يسرع وقت الشفاء، قد يستفيد بعض الأشخاص من الاستحمام بالماء البارد كوسيلة لمساعدة دمهم على الحركة عبر أجسامهم بسرعة أكبر، يشمل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.





فوائد الاستحمام بالماء البارد للرجال

1. التعافي من التمارين عالية الشدة يمكن أن تسبب التمارين عالية الكثافة إجهادًا أيضيًا أو ميكانيكيًا أو كليهما على الجسم ، مما يؤدي إلى انخفاض أداء عضلات الهيكل العظمي والالتهاب وتوليد الحرارة والألم، يمكن أن يساعد العلاج بالماء البارد في التعافي السريع من الحالة عن طريق تحسين تدفق الدم وتقليل التورم وتطبيع درجة الحرارة وتغيرات الغدد الصماء الأخرى.

2. يقلل من وذمة أظهرت دراسة أنه بالمقارنة مع العلاج بالماء الساخن ، فإن العلاج بالماء البارد أكثر فعالية في علاج الوذمة المتعلقة ببضع الفرج ، وهو تمزق جراحي أو قطع في منطقة المهبل أثناء الولادة، قد يساعد العلاج بالتبريد أيضًا في تقليل الشعور بالضيق أو الحكة أو الألم في المنطقة.

3. يحسن أمراض القلب وفقًا لدراسة ، فإن التعرض للطقس البارد أو الماء البارد يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء، قد يساعد العلاج في تحسين تدفق الدم في الشريان التاجي بشكل فعال عندما يدعمه ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

4. يخفف الآلام يمكن أن يساعد الغمر بالماء البارد في تخفيف آلام الصدر لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب، بالنسبة للألم الناتج عن الإصابات أو الالتواء ، فإن وضع كمادات باردة فورية في المنطقة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم عن طريق تقليل تدفق الدم في المنطقة، من ناحية أخرى ، يزيد العلاج البارد من إنتاج بيتا إندورفين الذي يقلل من الإحساس بألم pf.

فوائد الاستحمام بالماء الساخن إذا كنت تواجه مشكلة في الاسترخاء أو النوم ليلًا ، فقد تميل إلى الاستحمام بماء ساخن لتخفيف إجهاد اليوم.

هذه ممارسة شائعة لاسترخاء العضلات قبل النوم لأن الاستحمام بالماء الساخن ينشط الجهاز العصبي السمبتاوي مما يجعلنا متعبين ، كما يقول كيفرشتاين.

تشمل الفوائد الأخرى للاستحمام بالماء الساخن ما يلي:

توفير الراحة من أعراض الجهاز التنفسي المساعدة في الشوائب المساعدة في استرخاء العضلات يوفر الاستحمام بالماء الساخن الراحة من أعراض البرد أو الجهاز التنفسي لطالما استخدم الوقوف في حمام ساخن مع البخار المحيط بك كعلاج طبيعي لتقليل أعراض البرد والسعال. يمكن أن تساعد حرارة الماء والبخار في:

فتح الممرات الهوائية تليين البلغم نظف الممرات الأنفية الاستحمام بالماء الساخن يساعد في علاج البثور يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على فتح مسام الجلد ، مما يسمح لك بتنظيف الأوساخ والزيوت العالقة.

الاستحمام بالماء الساخن مفيد لاسترخاء العضلات يساعد التواجد في الماء الساخن بشكل فعال في تخفيف توتر الجسم ويمكن أن يساعد في تهدئة إجهاد العضلات.







