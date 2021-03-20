شاهد .. بشرى تتفرغ لقصة حياة لبنى عبد العزيز

نشرت الفنانة بشري ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات"إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت بشري، فى الصورة وهى تحمل كتاب عن حياة الراحلة لبنى عبد العزيز، و علقت بشري قائلة:"الف شكر على الهدية الغالية من الكاتبة هبة محمد على عن الرائعة و الفريدة والحرة النجمة لبنى عبدالعزيز، و ما اثر فيا كثيرا هو الاهداء الخاص لى على غلاف الكتاب .. لقد اخجلتم تواضعنا".





يذكر أن الفنانة بشرى، قالت إن من الأدوار التي بذلت فيها مجهود كبير، كان في فيلم "678"، وادت دور مرأة تعرضت للتحرش.





وأضافت بشرى خلال لقائها مع برنامج " سهرانين المُذاع على فضائية " أون": "الدور ده تعبني لدرجة انه جابلي اكتئاب".





وتابعت بشرى: "كان معاد فرحي وقتها، وكنت عايزة أأجله بسبب دوري في الفيلم ده، والحالة النفسية اللي كنت فيها".





وأكملت: معظم الأدوار اللي كنت بعملها كانت كوميدي أو لاي ، لكن أول مرة أقوم بدور غريب في فيلم، عشان كده أثر فيا جدًا" .



